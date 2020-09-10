上市營建股「營收王」興富發建設（2542）最新公布的8月營收，表現亮眼，在新案密集完工交屋貢獻下，單月營收比去年同期大躍進2.34倍，達20.20億元，10日總體類股表現平平，興富發股價也相對維持在小漲的紅盤格局，盤中暫收在46.3元，漲幅0.33％。

興富發8月受惠「江翠段」、「市政潤隆」完工交屋的挹注，衝高單月營收達20.20億元，比去年同期6.05億元大幅成長233.69％；累計今年前8月營收達133.05億元、比去年同期衰退15.5％。

興富發預計未來五年完工入帳量，會有1,900億元，其中2020年排定有五筆新案完工，包括總銷9.6億的「興富發大美」、32.88億永翠二、43.7億新竹「竹科悅揚」、27.3億台中「博識」、17.94億高雄「悅誠」，由於多集中年底交屋、進行跨年度認列，因此估計今年完工入帳量會下修至大約76億元左右。

(工商 )