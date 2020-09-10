萬芳9日出席擔任Hit Fm聯播網9月hito大台柱，睽違8年將發行新專輯《給你們 Dear All》，萬芳提到最近學習放鬆，笑說：「製作來來回回好幾次，會不會拿錯檔案給我。」放輕鬆為最高準則，真實比完美更有力量，她近來開始學習練氣功，強健體魄，現在上中階班，笑說：「每次上完課都通體舒暢。」

她感嘆今年爆發疫情後，像是一個大變動的年，「每次聽到國外死亡人數後，相聚真的不容易，家人朋友可以好好聚餐吃飯，也把每次都當成最後一次演唱會、當作最後一張專輯，明年結束後也不知道下一次會不會相聚，世界一直改變。」

而她原訂這次想要帶著新作品一起陪伴歌迷在小巨蛋欣賞，卻因為疫情影響，只好把演唱會延期，萬芳表示，今年對許多人來說都是難熬的一年，很幸運自己還能做自己喜歡的歌，希望能把這些歌獻給同樣在生活中跌倒、無助的人，成為彼此的力量。此外，她原訂在6月13日舉辦的「萬芳30你的30 ________，你今天有沒有來」台北小巨蛋演唱會，因為疫情延期到明年6月12日，萬芳也宣佈演唱會門票將於19日在ibon網站和機台同步開賣。

(中時 )