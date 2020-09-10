1名網友在「爆料公社」爆料南投某高中女學生，遭同班男同學脅迫口交並性侵得逞長達2年時間，甚至拍下裸照，更揚言「我爸是警察！」，讓女同學心生恐懼。網友指控，女學生報案，但警方偏袒護短，草屯警分局在10日上午出面回應，此案件在4月即受理偵辦，也移請司法機關辦理，絕無徇私護短。

9日晚間有網友爆料，在南投某高中有女學生在高一時，就被同班男同學脅迫幫其口交、性交，甚至將性侵過程拍下，到處跟同學炫耀分享，因該名女學生是弱勢家庭，男同學竟揚言「我爸是警察！」，若敢說出去，就對其家人不利，讓女學生心生恐懼。

網友還指控，該名女學生也曾到地方派出所報案，但警察知道加害人是同仁的小孩，有偏袒護短的行為，10日上午草屯警分局出面回應，此案件在4月時依法偵辦後，已移請司法機關審理中，本分局依法行政，不會因加害人是警眷等特殊身分，循私護短。

在網友貼文當天，草屯警分局有承辦警員到該文底下留言表示，請勿再以訛傳訛，以免被害人受到不必要的傷害，另外，偵查隊警員也留言，該案件在4月中旬依法偵辦後，在6月已移送少年法庭審理，這也讓外界質疑，此舉是在向爆料者施加壓力，另外，為何該案件在4月偵辦，拖到6月才移送少年法庭審理？

草屯警分局強調，警方是沒有權力要求民眾撤文，此外，針對拖2個月才移送審理是否正常則回應，警方是依法律程序偵訊後，移送司法機關，這期間沒有外界所揣測的循私偏短等行為。也呼籲民眾不要在網路上做揣測，以及留下未經證實的留言，避免衍伸出法律問題。

(中時 )