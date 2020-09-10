前瞻建設預算分配大挪移，軌道建設經費腰斬剩一半，新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及是否認為「中央一手砍前瞻、一手談預算」，讓新北市覺得被騙？侯友宜表示，軌道建設是新北市這幾年最重要的投資項目，光是地方每年最少就要花200億，更仰賴中央資源，「麻煩中央給我們做事，在軌道建設上給予更多資源跟補助，才能順利完成三環六線。」

侯友宜表示，前瞻經費大多擺在軌道建設，軌道建設是新北市這幾年最重要的投資項目，光是地方一年最少就要花200億，投資金額非常龐大，仰賴中央資源，所以中央補助與否，對未來整個財政以及新北市的發展影響深遠。

侯友宜指出，這次前瞻軌道建設砍半，對未來包括即將施作的南環北環、五股泰山輕軌、八里輕軌、安坑輕軌，一定都有相對的影響，希望在中央在重視城鄉建設之虞，也要按軌道建設不同的城市發展趨勢，給予適度調整，新北市這幾年是軌道建設蓬勃發展期，「麻煩中央給我們做事，在軌道建設上給予更多資源跟補助，讓我們順利完成三環六線。」

媒體追問，行政院長蘇貞昌昨稱「一毛都不會少」，新北是否覺得不公平？侯友宜說，希望中央在整個考量上，能按照地區區位性的不同，注重區域發展，像是新北的軌道建設非常重要，著重方向可以做適度彈性調整、通盤檢討，把補助補到位，讓城市順利發展，才是讓台灣能躍上國際競爭力的關鍵。

(中時 )