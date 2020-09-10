家登(3680)今(10)日公佈2020年8月合併營收約為1.71億元，年減21.2%，比7月的2.14億元下滑20.25%；公司表示，半導體全球客戶進行庫存調節，家登集團旗下設備子公司出貨認列於第四季，此兩項因素預期能為第四季帶來營收挹注。

家登今年自第一季即不淡，1~8月合併營收16.16億元，年增10.68%；在第四季產能全面開展，備戰半導體旺季需求帶動，今年全年業績將再挑戰新高。

由於台灣優秀的防疫表現，2020 SEMICON TAIWAN將於9月23-25日如期舉辦，在全球大型展會紛紛停辦或改為線上辦理之際，台灣半導體產業在國際間扮演之地位更加舉足輕重。今年家登仍與國內半導體設備大廠迅得聯展，以大規模展示空間，搭配迅得機械自動化機台將家登智慧載具功能全面體現。公司指出，疫情雖帶來了挑戰，但不會改變方向，世界各大半導體廠仍表示不會因此減少資本支出或減緩製程發展，家登於半導體展展示更加進步的先進載具系列產品，並已備妥產能樂觀面對未來5G世代的需求，擴張全球半導體載具市占率。

回顧第二季，家登第二季營運創佳績，單季合併營收7.76億元，其中七成以上皆為半導體本業營收，相較第一季的營收4.55億元，成長約70%，較去年同期6.62億成長約17%；單季每股獲利達1.64元。

(時報資訊)