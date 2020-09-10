記憶體封測廠力成（6239）雖受轉單效應趨緩、市況需求不明影響，2020年8月合併營收仍持穩高檔、續創同期新高。公司保守預期第三季營收將較第二季新高略降，但幅度可控、仍可維持年成長，全年營收成長應可達成年初設定目標。

力成股價7月初117元波段高點後一路走弱，7月底除息後仍持續走弱，8月20日下探83元的近5個月低點，修正幅度達近3成，近期於85～90元區間盤整。今（10）日開高後持穩盤上，最高上漲1.37％至88.7元。三大法人持續偏空操作，上周迄今合計賣超9629張。

力成公布8月自結合併營收63.02億元，雖較7月63.2億元微減0.29％、降至近半年低點，仍較去年同期60.69億元小增3.83％，改寫同期新高。累計前8月合併營收508.45億元，較去年同期411.93億元成長達23.43％，續創同期新高。

力成先前法說時表示，受新冠肺炎疫情及貿易戰影響，下半年整體市況變化仍大，加上轉單效應轉弱，保守預期第三季營收將高檔略降，但應可在8、9月逐步回溫、並維持年成長。目前第四季展望還算樂觀，認為全年達成年初設定成長目標應無問題。

投顧法人認為，力成第二季及上半年表現強勁、墊高比較基期，導致下半年旺季不旺、成長動能收斂。不過，8月營收表現符合預期，預期第三季營收將季減4％、年增6％，並預期獲利將雙位數「雙降」。今年營收及獲利仍將雙創新高，維持中立評等、目標價113元。

(時報資訊)