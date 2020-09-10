女星陳珮騏出道10多年，演出許多膾炙人口的本土劇，也演偶像劇、接電影，演技備受肯定，是公認的「台劇女神」，而42歲的她曾說過目前不乏人追但自己還不願跨出去的狀態，透露已單身1年多，今卻突po文表示「撈個孩子回來了」，讓網友全體驚嚇愣住。

陳珮騏拍完《金家好媳婦》後休息了近2年，今年回歸時透露原因，過去10多年非常努力拍戲，工作排滿滿，結果差點中風、一度急性肝炎、喉嚨長繭還差點因拍戲被浪捲走，長期過勞「每天跟生命在搏鬥」，所以決定放個長假，但感情卻沒進展，休息時曾交往小8歲嫩男友，但戀情很快就結束，招認空窗超過1年。

而今年3月陳珮騏回歸戲劇圈後，如今似乎又回到原本的作息模式，今晨5點多她在粉絲團po文，宣布新戲將開拍，所以這兩天要去把睫毛卸了，接著竟說：「同時又忍不住要撈個孩子回來了。雖然未來是什麼狀況還不甚明確，但這不就是我喜歡跳脫舒適，又一次最棒的安排嗎？晚安，期待！」。

陳珮騏「撈孩子回來」爆炸性發言，讓網友都愣住了，一瞬間以為她生了孩子，但仔細想一下，推測應該是認養毛小孩，忙問「小公主們要添妹妹了嗎？」、「孩子？是毛小孩嗎？」，事實上，陳珮騏很愛護小動物，之前曾熱心po文「被遺棄的心，希望能因為你溫暖的愛而痊癒，把拔馬麻你願意給我一個家嗎？ 當你為我繫上項圈的那一刻，我願意成為你最忠心的家人」，幫助流浪狗狗找家，讓人直呼女神很有愛心，人美心美。

(中時新聞網)