李茂生臉書發文。（圖／翻攝自李茂生臉書）

林智群臉書發文。（圖／翻攝自臉書「林智群律師」）

台北律師公會昨日（9）舉辦律師節晚會，身為台大法律學系校友的民進黨立委高嘉瑜到場獻唱。她的歌聲驚動場內外法界人士，就連台大法律系教授李茂生、律師林智群都特別發文；更有人直言：「這種超渡眾生離苦得樂的天籟，我是心悅誠服甘拜下風啊！」

李茂生在臉書發文，寫道：「今晚我的FB塗鴉牆被洗版。幾乎都是在談參加內湖典華飯店晚宴獻歌的某位女士（我完全沒有記憶教過她，所以尊稱她為女士）。還說許多道長聽完後，都長了翅膀。連歌王李冠〇律師都無法免俗，在網頁上帶上一筆。只是不知他是嫉妒還是羨慕。還有，她的同班同學沒搶著去合照嗎？」

林智群也在臉書發文：「今天晚上被一堆律師用港湖胖虎歌聲洗版，就是一副這種聲音不能只有我聽到的態度⋯⋯這讓我想到當兵時伙房兵一早都會去副供站採買，然後一堆阿兵哥跟我說：『排ㄟ，副供站有一個妹阿長得超正的，一定要去看！』講一次我是聽聽就算了，一天到晚講，我就開始好奇了，有一天起了大早，押車到副供站採買，終於看到那個女生，哪裡來的漂亮？超雷的好不好！

回來後，運輸排排長問我：『聽說副供站有一個女生超漂亮？』我：『超正！你一定要去看！』

對此，網友們紛紛回應：「這種超渡眾生離苦得樂的天籟，我是心悅誠服甘拜下風啊！」「司法迫害啊！」「不能只有我看到或不能只有我聽到的怨念」、「好康道相報，拍康道相害」、「以鵝傳鵝」、「要死大家一起死的概念」、「聽歌的時候都升天了」、「我不要聽我不要聽我不要聽~（摀耳）」、「我認為高女士這次真的有練過，有十足的進步。人氣十足，許多道長都長了翅膀似的飛奔到她的左右合影或自拍。高女士的歌藝在北律找到溫暖了。私以為她有發願成為港湖蔡依林的決心」。

(中時新聞網)