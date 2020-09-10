繼加利後，口罩國家隊之一的豪品公司也將中國製非醫用口罩包裝為「台灣製」，並流入市面販售牟利。經濟部初步核對，口罩應未流入實名制通路。
經濟部在加利口罩事件爆發後，主動調閱其他國家隊進口口罩量數據，發現豪品8月從中國進口718萬片口罩，數量不尋常。
官員表示，豪品倉庫目前存放300多萬片，推估已有400多萬片流入市面，豪品負責人坦承犯行，昨天深夜已交保。
豪品從中國進口彩色的立體非醫用口罩，上面印有豪品的鋼印，裝成盒後銷到市面上，外盒上註記為「台灣製造」及「醫用」，成人、兒童尺寸皆有販售。
官員表示，豪品後期才加入口罩國家隊，日配額為1萬片，初步核對，豪品繳納到實名制通路的口罩與進口的中國口罩樣式不同，但保險起見，豪品8月繳的口罩先放在倉庫。
加利8月向中國進口超過337萬片口罩，並混充為醫用口罩，流入實名制通路，引發軒然大波，政府要求未來醫用口罩上要印有MD（醫用）與MIT（台灣製造）鋼印，經濟部將公告自海外進口口罩的相關規範。
(中時新聞網)
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