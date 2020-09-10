蔡英文總統(左)、國安會祕書長顧立雄(右)出席國軍三軍士官聯合開學典禮。(黃世麒攝)

蔡英文總統（左三）10日赴陸軍專科學校，主持國軍三軍士官新生聯合開學典禮，並為「勇士登峰」雕塑藝術作品揭幕，邀請因公殉職的參謀本部前總士官長韓正宏遺孀及家屬與會。（黃世麒攝）

國軍三軍士官新生聯合開學典禮10日在陸軍專科學校舉行，安排畢業士官代表為新生佩掛年級臂、領章及肩章，象徵士官精神的永續傳承。（黃世麒攝）

蔡英文總統（左）10日赴陸軍專科學校，主持國軍三軍士官新生聯合開學典禮，並為「勇士登峰」雕塑藝術作品揭幕，並將紀念品致贈給因公殉職的參謀本部前總士官長韓正宏遺孀（右）。（黃世麒攝）

蔡英文總統10日赴陸軍專科學校，主持國軍三軍士官新生聯合開學典禮，並為「勇士登峰」雕塑藝術作品揭幕。蔡英文總統致詞時期許所有士官要以已故國防部參謀本部總士官督導長韓正宏為榜樣，達成素質高、戰力強、守紀律、有信念的優質士官團隊。

國防部表示，「勇士登峰」紀念碑的創作理念，係因韓正宏一生為國，並推動士官制度、提升素質與爭取各項加給；另外，陸戰99旅陳志榮士官在今年漢光發生覆艇意外時的危急時刻，毫不遲疑以袍澤為先，發揮捨己救人精神，都是令人崇敬的軍人典範。

國防部強調，此紀念碑以士官階級為核心意象，向上攀升的造型代表隨階級而漸漸加重的責任，並在紀念碑的最高處刻上韓正宏凝望遠方的臉部剪影，如同士官幹部懷抱捨我其誰的精神；紀念碑的初任階級意象以韓正宏的身高為起始，逐次揚升至象徵一等士官長階級的365公分，象徵士官同仁全年365天不間斷、不止息的在崗位。

(中時 )