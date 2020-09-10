蔡英文總統10日赴陸軍專科學校，主持國軍三軍士官新生聯合開學典禮，並為「勇士登峰」雕塑藝術作品揭幕。蔡英文總統致詞時期許所有士官要以已故國防部參謀本部總士官督導長韓正宏為榜樣，達成素質高、戰力強、守紀律、有信念的優質士官團隊。
國防部表示，「勇士登峰」紀念碑的創作理念，係因韓正宏一生為國，並推動士官制度、提升素質與爭取各項加給；另外，陸戰99旅陳志榮士官在今年漢光發生覆艇意外時的危急時刻，毫不遲疑以袍澤為先，發揮捨己救人精神，都是令人崇敬的軍人典範。
國防部強調，此紀念碑以士官階級為核心意象，向上攀升的造型代表隨階級而漸漸加重的責任，並在紀念碑的最高處刻上韓正宏凝望遠方的臉部剪影，如同士官幹部懷抱捨我其誰的精神；紀念碑的初任階級意象以韓正宏的身高為起始，逐次揚升至象徵一等士官長階級的365公分，象徵士官同仁全年365天不間斷、不止息的在崗位。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。