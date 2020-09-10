遠東航空董事長張綱維除了被控掏空公司，遠航更積欠勞健保、房屋稅等費用共新台幣9600萬餘元未繳，行政執行署台北分署將於10月6日拍賣遠航名下編號B-28017的MD型飛機，底價是超便宜的672萬元。

遠航是積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費等共9600萬餘元。

台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送，台北分署分案執行，先在今年5月間查扣遠航存款900萬元，並安排10月6日拍賣國籍編號B-28017的MD-82型飛機。

台北分署拍賣的B-28017最低拍賣價格672萬元，保證金135萬元，飛機目前已閒置6個多月，自今年3月31日起處於無人維護狀態，目前停放於台北松山機場機棚外。

台北分署表示，拍賣的飛機是目前遠航自有機隊中唯一沒有設定抵押的飛機，現場投標時間為10月6日下午2時30分，本件也採通訊投標。

(中時 )