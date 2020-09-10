蔡政府宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，朝野、民團多次要求衛福部出面說明，但衛福部始終不願派員出面說明，時代力量立委王婉諭今批評，政府用消息態度面對疑惑，衛福部長陳時中聲稱會做好美豬邊境查驗，但現行進口肉品相關查驗率僅4％，不合格率近四分之一，對比陳時中稱會做到百分之百檢驗有很大落差，呼籲衛福部出面把進口美豬疑慮說明清楚。

政府宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，時代力量立法院黨團10日舉行「萊劑標示 全面查驗」記者會，時力立委王婉諭（左二）表示，衛福部長陳時中聲稱會做好美豬邊境查驗，但現行進口肉品相關查驗率僅4％，不合格率近四分之一，對比陳時中稱會做到百分之百檢驗有很大落差，呼籲衛福部出面把進口美豬疑慮說明清楚。圖左起為台灣公務革新力量聯盟祕書長何昀、立委王婉諭、陳椒華及校園午餐搞非基共同發起人黃嘉琳。（劉宗龍攝）

時力立法院黨團今上午舉行「萊劑標示全面查驗」記者會，由立委王婉諭、陳椒華主持，並邀請衛福部派員列席說明，衛福部依舊缺席，王婉諭表示，開放含有萊劑美豬明年1月就要上路，至今仍有食安規範、評估等希望衛福部說明，要求針對萊劑對高風險族群要有完善評估。

對於外界對開放美豬進口食安疑慮，陳時中日前表示，針對美豬進口採用邊境查驗措施，但王婉諭今公布衛福部2015年白皮書，根本無法查驗，如果要做到百分之百，後續經費、人力該如何調整因應，衛福部都沒有說清楚相關作法。

同時，根據過去檢驗結果顯示，肉品相關查驗率只有4％，與陳時中說會做到百分之百查驗落差很大，3年來都沒有提升，如何補到充足人力，以及對於不合格率接近四分之一，衛福部如何補足人力及配套機制作法，呼籲衛福部盡速對外完整說明。

蔡政府宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，時代力量立法院黨團10日舉行「萊劑標示 全面查驗」記者會，時力立委王婉諭（左）表示，衛福部長陳時中聲稱會做好美豬邊境查驗，但現行進口肉品相關查驗率僅4％，不合格率近四分之一，對比陳時中稱會做到百分之百檢驗有很大落差，呼籲衛福部出面把進口美豬疑慮說明清楚。圖右為立委陳椒華。（劉宗龍攝）

曾任營養午餐審查委員的陳椒華說，食材標示查驗非常重要，建議政府開放美豬進口，應標示是否含有萊克多巴胺，讓消費者容易區分；加工品不易檢測是否含有萊克多巴胺，因此，主管機關要負起監督責任，不論進口萊豬或國產肉品都應該明確標示，保障消費者選擇的權利。

(中時 )