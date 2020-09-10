衛福部部長陳時中日前透露還有一家「口罩國家隊」8月大量進口陸製口罩、情況異常，經濟部主動調查發現，位在彰化的「豪品」與檢調單位密切合作、已掌握相關情報，7日入廠扣下陸製口罩，公司負責人昨日也由檢調帶回訊問，負責人坦承後以200萬元交保，預計這兩天將展開退貨處理。

加利科技爆發用陸製口罩混入實名制口罩後，經濟部大動作清查台灣口罩國家隊中大量進口中國口罩的廠商。豪品進口陸製「非醫用」的立體、彩色口罩，入台後換上自己公司的外盒，混為「醫用」販售，一盒50片口罩售價高達699元，經濟部官員表示，初步估算在市面上已銷售約400萬片，公司庫存還有300多萬片。

經濟部官員透露，豪品是後期加入國家隊、是每天提供約1萬片的小廠，沒有獲得國家隊口罩機，豪品自製實名制口罩為醫用、白色、立體款式，與進口的彩色立體款式不同，目前比對該公司自製實名制口罩與進口的陸製口罩，「是兩種不同東西」，也就是陸製口罩未混入實名制。

(工商 )