美國國務院發言人在美東時間9日表示，截至本周，美國已經取消了1,000多名中國公民的美國簽證，這是川普政府阻止與中國軍方有關聯的中國學生和研究人員入境美國的措施之一。

路透報導，美國政府在5月宣布限制部分中國學生和研究人員入境美國，並指控中國當政府用他們來獲得敏感的美國技術和智慧產權。

美國國務院指出，美國擁有可取消簽證的權限，當訊息表明簽證持有人可能是美國不允許或不符合簽證資格時，就會行使這個權力。

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