川普禁令再延燒 美已取消逾千名中國公民簽證 11:072020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院發言人在美東時間9日表示，截至本周，美國已經取消了1,000多名中國公民的美國簽證，這是川普政府阻止與中國軍方有關聯的中國學生和研究人員入境美國的措施之一。 路透報導，美國政府在5月宣布限制部分中國學生和研究人員入境美國，並指控中國當政府用他們來獲得敏感的美國技術和智慧產權。 美國國務院指出，美國擁有可取消簽證的權限，當訊息表明簽證持有人可能是美國不允許或不符合簽證資格時，就會行使這個權力。 (工商 ) #川普 #禁令 #中國公民 #簽證 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普華永道報告 陸成全球第一大電競市場 03:532020/09/10 兩岸 華為禁令15日生效 PwC：台廠供應鏈別踩雷 04:102020/09/10 金融．稅務 陸港觀盤－中國經濟回升 惟美大選不確定性仍存 04:102020/09/10 全球財經 《國際產業》盼保留部分抖音美國業務 傳字節跳動正與美國政府協商 09:262020/09/10 財經 美政局若混亂 陸恐藉機武統台灣 04:102020/09/10 焦點新聞 臨床反應不良 英疫苗測試喊停 04:102020/09/10 兩岸要聞 內外需帶勁 大中華基金規模胖起來 04:102020/09/10 投資理財 百勝中國 今在港二次上市 04:102020/09/10 全球財經 川普揚言制裁遭當耳邊風 在陸美企僅4％願「鮭魚返鄉」 08:182020/09/10 國際 科技、陸股威風 相關ETF跟漲 04:102020/09/10 投資理財 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 即時 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 - 財經要聞 - 工商時報 《國際社會》新冠疫情仍嚴竣 全球死亡病例破90萬人 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。