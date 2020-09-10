H2轉盈有望 富旺早盤股價漲逾1% 11:052020/09/10 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富旺國際（6219）重金部署928檔期，預計推出四個預售案、總銷近60億元。法人預期，富旺第三季短期股票投資獲利豐厚，加上7月處分中彰工業城土地、挹注0.51億元的獲利，下半年虧轉盈有望。今日早盤股價最高站上15.6元、上漲逾1%，成交量近千張。 富旺一口氣推出台中西屯區「天際W ONE」、台中沙鹿區「心海城」、雲林斗六「明德段」、高雄楠梓區「藍田西段」等四個預售案、總銷逼近60億元，主攻首購宅市場。 (工商 ) #富旺 #早盤 #四個 #預售案 #總銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IPO人氣旺 亞洲藏壽司溢價1.64倍 04:102020/09/10 證券．權證 《半導體》超豐8月營收攀峰 Q3旺季續旺 11:082020/09/10 財經 新台幣對美元 早盤仍大升2.65角 10:192020/09/10 財經 《美股》科沃調升營運展望 行動晶片股齊揚 11:082020/09/10 財經 政策加持 泛綠能概念股反攻 04:102020/09/10 證券．權證 《興櫃股》上櫃前先狂飆！亞洲藏壽司一度衝上325.5元 13:412020/09/10 財經 高雄九二八檔期 推案量8年新高 04:102020/09/10 財經要聞 台中單元二、三夯 爆百億案量 04:102020/09/10 產業．科技 房市鬼月依舊旺！8月住展風向球再創高峰 11:122020/09/10 財經 隱藏版潛力熱區 富宇草屯新案 10月進場 04:102020/09/10 產業．科技 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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