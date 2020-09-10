富旺國際（6219）重金部署928檔期，預計推出四個預售案、總銷近60億元。法人預期，富旺第三季短期股票投資獲利豐厚，加上7月處分中彰工業城土地、挹注0.51億元的獲利，下半年虧轉盈有望。今日早盤股價最高站上15.6元、上漲逾1%，成交量近千張。　富旺一口氣推出台中西屯區「天際W ONE」、台中沙鹿區「心海城」、雲林斗六「明德段」、高雄楠梓區「藍田西段」等四個預售案、總銷逼近60億元，主攻首購宅市場。

(工商 )

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