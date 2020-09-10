證交所將於9月14日召開有價證券上市審議委員會，將審議威鋒電子（6756）申請股票上市案。

威鋒電子公司董事長為陳文琦，公司實收資本額6億元，主要產品包括USB相關控制晶片之研發及銷售；108年稅前純益2.82億元，109年上半年1.75億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為108年4.05元及107年上半年2.61元。

(工商 )