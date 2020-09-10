證交所9/14審議威鋒電子上市案 11:062020/09/10 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於9月14日召開有價證券上市審議委員會，將審議威鋒電子（6756）申請股票上市案。 威鋒電子公司董事長為陳文琦，公司實收資本額6億元，主要產品包括USB相關控制晶片之研發及銷售；108年稅前純益2.82億元，109年上半年1.75億元，每股稅後盈餘（EPS）分別為108年4.05元及107年上半年2.61元。 (工商 ) #威鋒電子 #證交所 #審議 #上半年 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯電、旺宏震盪攻堅 權證熱絡 04:102020/09/10 證券．權證 長科＊砸30億擴廠 搶當一哥 04:102020/09/10 證券．權證 《店頭市場》叡揚資訊通過上櫃審議 08:012020/09/10 財經 客戶增單 力山業績拉長紅 04:102020/09/10 證券．權證 精誠 搶攻5G數位轉型商機 04:102020/09/10 產業．科技 百勝中國 今在港二次上市 04:102020/09/10 全球財經 文資保存 屏縣深入原鄉尋根 04:102020/09/10 地方新聞 《期貨》三大期指齊揚 台指期開高71點 09:092020/09/10 財經 IPO人氣旺 亞洲藏壽司溢價1.64倍 04:102020/09/10 證券．權證 瀚宇博8月站上42億 刷新24個月紀錄 04:102020/09/10 證券．權證 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 即時 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 - 財經要聞 - 工商時報 《國際社會》新冠疫情仍嚴竣 全球死亡病例破90萬人 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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