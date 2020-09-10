汎德永業受惠暢銷車款到港交車 營收暴增52％ 11:052020/09/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 準上市車商汎德永業（2247），受惠於旗下經銷寶馬（BMW）、保時捷暢銷車款大量到港交車，推升8月營收暴增52％，為公司股票即將從興櫃轉上市營造好彩頭。 汎德永業自結，8月合併營收33.41億元、年增52.14％，累計前八月合併營收246.08億元、年增15.61％。 (工商 ) #汎德永業 #交車 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前八月 台股交投熱 證交稅收暴增62％ 04:102020/09/10 財經要聞 光寶科資通訊產品表現亮眼 8月營收月增3％ 17:202020/09/10 財經 《其他電子》歐洲客戶回補庫存 橙的8月營收年增近10％ 16:482020/09/10 財經 三倍券帶旺 中保科前8月營收微增 14:512020/09/10 財經 《興櫃股》汎德永業8月營收年增5成創同期新高 前8月增15.61％ 14:492020/09/10 財經 《觀光股》兩岸點火 王品8月營收衝次高 16:482020/09/10 財經 《電機股》內外銷合擊 宏佳騰8月營收年增逾5成 15:402020/09/10 財經 茂生農經前8月營收年增26％ 目標一條龍營運 14:052020/09/10 財經 《百貨股》特力8月營收年增7.8％ H2審慎樂觀 08:522020/09/10 財經 《半導體》超豐8月營收攀峰 Q3旺季續旺 11:082020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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