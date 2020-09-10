準上市車商汎德永業（2247），受惠於旗下經銷寶馬（BMW）、保時捷暢銷車款大量到港交車，推升8月營收暴增52％，為公司股票即將從興櫃轉上市營造好彩頭。

汎德永業自結，8月合併營收33.41億元、年增52.14％，累計前八月合併營收246.08億元、年增15.61％。

(工商 )