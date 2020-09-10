洋基剛吞下5連敗陷入低潮，年僅21歲的新秀強投D.賈西亞（Deivi Garcia）挺身而出，今日對上藍鳥主投7局，僅被敲一發2分炮而失分，洋基打線也適時發揮，以7比2終結5連敗，而這僅是D.賈西亞生涯第3場比賽。

背負的球隊5連敗的重擔，新秀D.賈西亞做到了，他今日先發7局僅被敲5支安打，被費許(Derek Fisher)敲出2分砲而失分，另有6次三振、沒有保送，靠著直球以及曲球壓制對手打線，且挨轟後他也能迅速回穩，面對接下來20名打者，順利解決18人，且連續解決最後8名打者，幫助洋基拿下勝利。

現在洋基若想闖進季後賽，除了要拉近與分區第二藍鳥隊的勝差，還要警戒不被排在後頭的金鶯給拉下，賽前美媒詢問總教練波恩(Aaron Boone)是否有信心拿下勝利並開啟連勝，「我非常相信這會發生，我絕對有信心在最後2周賽程做到，該做的是把失敗拋在腦後，重整前進。」

洋基此戰雖一開始處於落後，不過靠托瑞斯(Gleyber Torres)、勒瑪修(DJ LeMahieu)各一發陽春炮將比數追平，勝負分水嶺出現在5局，渥特(Luke Voit)敲出帶有超前分的安打，托瑞斯再追加2分擴大領先，最後洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)飆出99.3英里(159.8公里)火球，連3K結束比賽。

(中時 )