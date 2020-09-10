馬國畢談破產經歷。（圖／翻攝自我愛小明星大跟班 Youtube）

45歲馬國畢命運多舛，2010年婚前他曾鬧出因跟太太吵架，在車內試圖輕生風波，婚後他因職棒簽賭欠下3千萬賭債，讓前妻擔憂在外欠債會傷到小孩，便狠斬3年短命婚姻。最近他上《小明星大跟班》談還債辛酸史，透露曾向圈內好友借3000元繳電話費被拒，回頭就聽到該名友人竟大方借別人30萬，令馬國畢十分心寒，吳宗憲一聽則回知道這人真實身分。

馬國畢過去曾因欠債3000萬走到破產地步，他在節目上坦言古人說小賭怡情，他經歷這一遭後想打臉這句話，「就是一個貪心」，一開始還心想怎麼那麼好，以為只要看看球賽、押對寶就有收入進來，後來他越賭賭越大，前妻婚前也知情，只是不知道馬國畢已經玩到需要跟朋友借錢的地步，馬國畢也一路隱瞞。

某天前妻逼問馬國畢要說實話，否則兩人走不下去，馬國畢才鬆口大概欠了3000多萬，為了保護小孩，前妻開口提議離婚，馬國畢也同意。心酸的是有次馬國畢因電話被停，跟有兄弟般交情的圈內朋友借3000元，對方說什麼就不借，後來竟肯借別人30萬，讓馬國畢相當感慨。

此時吳宗憲說，有句話叫救急不救窮，對方應是認為馬國畢若借了這筆錢可能會繼續去賭，就像吸毒的人上癮，吳宗憲也直言：「這個人我已經知道是誰了」，馬國畢接著暗示該人身分，透露他最近沒節目改做直播，吳姍儒秒傻眼驚喊：「原來是圈內的，天啊，不要，我不要知道」。

(中時新聞網)