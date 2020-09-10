行政院長蘇貞昌8日接受媒體採訪表示，網路上有人散布「蔡政府的部長級會議吃了7000元的便當在開會」的假消息，刑事局立即展開偵辦。

警方調查，一名網友4日在臉書社群中留言「轉傳...這是小英政府 開部長級會議 中午吃的便當-山珍海味，剛才上網查詢一下，這是台北市仁愛路二段94號的山海樓手工台菜餐廳的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供4-6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃的花費1745，此超豪華餐廳為米其林一星，蔡政府花錢不手軟，以前連戰時代開會吃便當一個便當500，被罵得臭頭，不知民間疾苦，那蔡政府呢？」。

警方發現，該段影片為其他網友上傳分享，被移花接木成部長級會議便當，經比對後查出散布者是台中一名51歲廖姓音樂班老師。

警方9日將廖男傳喚到案，廖男坦承該部影片、留言是他在臉書平台發佈。詢後，依違反社會秩序維護法移送管轄分局裁處。

(中時 )