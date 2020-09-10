勞保老年給付與新制勞工退休金請領年限大不同，勞保局教大家分辦方式。(圖擷自勞保局臉書)

最近勞保退休金議題又引起討論，傳出勞保年改2年內即將登場，退休金變薄已是趨勢。為了往後退休生活站在最有利的位置，一定要先搞清楚，勞保老年給付與新制勞工退休金請領年限的差異。這兩筆人生的最後救命錢，可能會決定你未來會不會變成可憐的下流老人。

勞保老年年金與新制勞工退休金請領年限，你搞得清楚嗎？只要在公司上班，都有機會領到這兩筆錢，不過，若選擇月領方式，其實兩者請領年限大不相同。

勞保局在臉書上表示，勞工依規定參加勞保，在年齡及投保年資都符合老年給付請領規定，可離職退保，向勞保局提出申請勞保老年給付。如果選擇請領「勞保老年年金」，也就是俗稱的月退，是活到老領到老，活越久領越多，只有在不符合給付條件或死亡時，勞保局才會自事實發生的隔月起停止發給。

至於「新制勞工退休金」，勞保局說，它與勞工保險為不同制度。這筆退休金是由雇主替所屬勞工按月提繳不低於每月工資6%的退休金到勞工個人專戶，勞工申請時，會結算個人專戶累積的本金及收益，最長領取至平均餘命(目前為84歲)止，有請領年限。勞保局說，勞退6%提繳年資滿15年的人，年滿60歲時可申請勞退月退休金。

老年年金如果還沒領或領了幾年，結果人就過世了，繼承人可以領嗎？勞保局強調，如遺有符合條件的遺屬，可申請勞保遺屬年金，但遺屬年金只有月領方式，不能一次領。

(中時新聞網)