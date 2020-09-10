美國德州、路州在8月下旬受Laura颶風襲擊，造成位於路州Lake Charles之塑化工廠預計自8月下旬停工至9月下旬，推動PVC供給轉緊，加上PVC在疫情影響下，第二季起PVC供給就開始轉緊，故有利華夏(1305)第四季的獲利表現，華夏今股價數度放量攻上漲停，站上20元大關。

今年第二季起PVC供給轉緊，主要是因為第一季全球PVC業者在需求展望疲弱下稼動率偏低，且在汽車工廠停工拖累燒鹼需求下，美國氯鹼工廠稼動率在4-6月分別僅68%、75%、72%，限制PVC工廠稼動率，尤其是氯鹼與PVC工廠整合較緊密的美國，再者，美國民眾趁工作業務閒暇之餘整修家庭環境，甚至在房貸利率低廉下購買新屋，房屋修繕需求湧現，美國及東南亞、印度陸續解除封城下，PVC補庫存需求湧現，加上產業庫存已經在第二季顯著去化，使得PVC市況轉趨緊俏。

美國德州、路易斯安那州在8月下旬受Laura颶風襲擊，使得Westlake Chemical於8月底宣布其位於Lake Charles的氯鹼工廠及VCM工廠須停工至9月下旬，並拖累其位於路州及德州的PVC工廠降載，初估FPC USA及Westlake意外停工的工廠分別佔全球PVC產能2.5%、1.1%。

整體來說，法人看好，PVC供給轉緊的情勢至少可延續至第四季，並可支撐華夏將EDC成本反映至PVC售價。

(時報資訊)