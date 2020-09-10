無線晶片製造商科沃（Qorvo）調升本季營運展望，顯示智慧手機市場出現復甦跡象，受此激勵，周三科沃股價大漲7.54%，為122.71美元，亦帶動高通（Qualcomm）與思佳訊（Skyworks Solutions）等同業同步揚升。

科沃周三盤後續揚逾1%。高通周三收漲3.87%，盤後再漲0.73%。思佳訊周三收漲5.17%，盤後漲逾1%。博通收漲2.71%，盤後漲0.69%。費城半導體指數收漲2.89%，為2169.61點。

科沃以手機晶片銷售增溫為由，上修第二財季（6～9月）營收獲利展望。該公司將調整後每股盈餘預測中值從7月底預估的1.90美元調升至2.14美元，將營收預測中值從9.4億美元上修至10.15億美元。科沃表示，本季對公司先進的4G與5G行動晶片的需求超出公司原先所預期。

海納國際集團（SIG）分析師Christopher Rolland表示，科沃調升財測可能意味著「整體手機市場反轉的開始」。此外，5G智慧手機的射頻晶片含量較4G手機增加，以及蘋果即將推出iPhone 12手機，都將為科沃的營運帶來提振。該分析師維持對科沃股票「中性」的評級不變，但將其目標價從120美元調升至125美元。

投銀Cowen分析師Karl Ackerman仍然給予科沃「優於大盤」的評級，並將其目標價由140美元調升至150美元。該分析師表示，科沃不僅在5G手機方面，同時也在網路基礎設施方面處於非常有利的地位，而且科沃仍是華為讓出市占版圖的受益者。

(時報資訊)