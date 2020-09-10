封測廠超豐（2441）受惠PC、NB、平板、遊戲機等產品需求持續暢旺，2020年8月合併營收續「雙升」飆上12.82億元新高。由於需求暢旺帶動產能持續滿載，且看好5G相關應用將挹注新成長動能下，超豐看好第三季營運可望續旺，對下半年展望維持正向。

超豐股價8月24日觸及55.2元，創2年4個月高點，近期跟隨大盤拉回49～54元區間盤整。今（10）日開高上漲1.16％至55.2元，惟隨後因賣壓出籠而翻黑走跌，早盤下跌約近1％。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超685張、本周迄今小幅買超88張。

超豐公布8月自結合併營收達12.82億元，較7月12.32億元成長4.06％、較去年同期11.36億元成長達12.92％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收93.77億元，較去年同期77億元成長達21.77％，續創同期新高。

超豐先前法說時表示，雖然醫療相關需求略有轉弱，但PC、NB、平板、遊戲機等產品需求續強，預期PC需求可望填補動能。加上5G相關應用需求顯現、車用及電視市場回溫，目前看來第三季狀況仍非常好，現有產能幾乎滿載，短期狀況未見改變。

因應客戶需求續強、現有產能逼近滿載，超豐表示將持續擴充產能因應，目前覆晶（Flip Chip）月產能約8000～8500萬顆，未來擴充空間無虞。晶圓級封裝（WLP）產品約有70家客戶開發180多種產品，已有45種產品開始量產，後續可望逐步增加。

(時報資訊)