928教師節前夕，宏碁(2353)集團創辦人施振榮9日晚間10點與交通大學昔日同窗共20多人，特別透過視訊會議全球大連線，為交大恩師馮士煜博士慶祝90大壽，還安排灣聲樂團30餘位弦樂家演奏生日快樂變奏曲的影片，提前共度教師節。

施振榮於1964年(民國53年)入學交大，當年大學部第1屆兩個系共70多位學生，大家感情都很好，而當時任教的物理教授馮士煜，由於年輕且觀念新穎，與同學們特別處得來，深受同學們愛戴。時至今日，馮士煜教授仍經常上網與同學們暢談，師生情誼深厚綿長。

時隔近一甲子(至今已56年)，適逢馮士煜教授90大壽，當年的交大同學們特別籌畫了這場透過視訊進行的慶生會，馮士煜教授人在加拿大多倫多，同學們則分別來自台灣、美國等地，在9月9台北時間晚上10點上網連線慶生。

施振榮表示，除了昔日同窗沈祖源特別把大家學生時期的照片製作成8分鐘的影片，讓大家一同回憶昔日時光外，我也特別請灣聲樂團弦樂家演奏生日快樂變奏曲的5分鐘影片，為老師慶生。

對這提前的教師節視訊慶祝，馮士煜教授十分感動！也讓今年的教師節增添了「數位科技」的元素。

(時報資訊)