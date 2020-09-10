裕隆日產汽車（2227）提前部署鬼月後銷售業績，宣布即日起至10月31日，與音響大廠JBL合作推出限量NISSAN「嶽騷特仕車」，除升級運動化套件外觀，更搭載高音質JBL揚聲器，讓車主享受最高品質的音質體驗。

裕日車表示，此次特別邀請第31屆金曲獎入圍者張震嶽和9m88，擔綱「嶽騷特仕車」專屬音樂監修，精選X-TRAIL「嶽動專屬歌單」和KICKS「騷動專屬歌單」，藉由聽覺饗宴帶給車主最佳的行車體驗。

裕日車指出，X-TRAIL嶽動版特仕車限量200輛，舊換新超值優惠價94.5萬元；KICKS騷動版特試車限量300輛，舊換新超值優惠價69.9萬元，活動期間試乘X-TRAIL與KICKS，再贈送KKBOX高音質體驗會員試乘禮。裕日車還將於9月12、13兩日在全國九間據點舉辦店頭發表會，安排Live House現場演奏表演，宣傳「嶽騷特仕車」。

(工商 )