經濟部公布今年第2季製造業國內固定資產增購3,475億元，季減0.3％，年增4.5％，連續8季正成長。經濟部統計處表示主因5G通訊、高效能運算及遠距應用需求擴增，帶動相關業者投資增溫，以及國營事業重大計劃加速執行所致。累計上半年國內固定資產增購6,961億元，年增6.4％。

從行業別觀察，統計處指出，電子零組件業第2季固定資產增購2,146億元，占製造業61.7％居各業之冠，年增0.9％，主因在5G及高效能運算需求驅動下，半導體業者持續積極投入先進製程，部分封測業者亦因擴產增購機台，惟去年同期比較基數已高，加上部分面板及記憶體廠資本支出減少，增幅較前幾季明顯縮減。

而增幅最大的為石油及煤製品業，第二季增購104億元，年增75.8％，增幅為2013年第4季以來新高，主因國營事業重大投資加速推動，資本支出大幅成長；第二則為基本金屬業增購94億元，年增41.2％，主因國內鋼鐵大廠安排高爐大修以及環保工程支出增加，以及部分廠商增建廠房與產線所致。

展望未來，統計處指出，國內半導體廠積極布局先進製程與封裝技術，臺商回流投資計畫陸續落實，國營事業加速重大投資，均有助於支撐我國製造業投資持穩，惟去年第三季固定資產增購金額為歷年同季新高，且新冠肺炎疫情干擾全球經濟復甦步調，加上美中科技戰火升溫，恐將影響企業投資意願。

(工商 )