房市進入農曆鬼月，還是好旺！10日最新出爐的住展風向球顯示，8月分數來到34.9分，再創今年高峰，甚至出現「鬼搶祭品、建商搶推案、民眾搶買房」的「三搶」盛況。

今天公布的8月住展風向球，比7月的34.4分，略增0.5分，分數連六個月上揚，且再度刷新今年以來的新高峰，對應燈號則已連續四個月站穩黃藍燈。

風向球六大構成項目中，預售屋供給、議價率與成交組數等三項分數上升，廣告批數、來人組數則持平，僅新成屋供給一項分數下挫。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市復甦力道比預期來得強，民俗月的房市買氣依然很旺，以致於出現「鬼搶祭品、建商搶推案、民眾搶買房」的「三搶」狀況。

住展調查顯示，農曆鬼月期間的8月，由於市場買氣高漲，讓建商信心滿滿，推案信心飆上高峰，包括「遠雄宜進I-CITY」、新北市-板橋「忠泰本質 」和「新濠一川」、新店「黎明翡翠」、土城「金城舞5-京都花園」、三重「及福樂町」；桃園市-中壢「路易威登」、「威均京鑽」、「旅時光」及「青上之河」、桃園「東騰」、「璟都巴黎」與「昭揚天御」等案，為較大的新案。

新成屋因為有交屋、入厝，易受民俗月衝擊，新釋出的供給量降至3百多戶。

雖然房市人氣與買氣強強滾，建案若價格合理，銷售普遍沒有問題。不過，有些建案仍打出破天荒的促銷方案來刺激銷售，來吸引投資人青睞，例如林口「溫得姆」祭出包租15年保證收益方案，包租年限創下全台建案紀錄。

(工商 )