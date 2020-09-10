一名國民黨羅姓前黨員因理念與黨不同，先前親手剪斷黨證並PO上臉書，宣布退出國民黨，並在2020立委選舉期間，加入民進黨立委賴惠員競選團隊。國民黨數位黨部APP本月1日上線，羅登入後發現竟顯示「此黨員已離世」，對此國民黨坦承疏忽，並已透過電話致歉。不過，羅過去也曾爆爭議，多次傳「露鳥」照片騷擾男姓網友，且在賴惠員代發聲明強調不會再犯後，仍繼續傳不雅照。

羅員指控遭國民黨數位黨部APP標記已離世，並向中央黨部抗議。台南市黨部查證後發現，是因當初黨籍總檢時，工讀生於欄位中輸入錯誤，也已打電話向羅致歉。

其實過去羅員就曾因透過臉書，多次傳露鳥照騷擾男姓友人引起軒然大波。去年11月，羅擔任賴惠員助理期間，因傳「打手槍」影片遭設局動私刑，逼脫褲道歉。警方獲報後送辦，而對方也反告羅涉性騷擾。

事發後，羅擔心連累老闆（賴惠員）主動辭職，賴惠員也發聲明表示，羅工作能力與態度都很不錯，並未發現異狀，他也坦承幾年前念書時曾有不良行為，但已改過，並承諾不會再犯。

羅傳訊息騷擾男網友。（圖／讀者授權提供）

不過，今年4月底仍有男姓友人收到羅的不雅照，羅還說「我可以露臉露屌」「希望有機會視訊打手槍給你看」，甚至曾表示這樣的行為「好刺激」，而羅也維持慣例，只要對方讀取後就馬上收回訊息及照片，企圖湮滅證據。

知情人士透露，羅在傳出露鳥照後換過臉書帳號，且此次爆出國民黨APP事件也是故意的，想博新聞版面，而羅也在臉書向朋友炫耀，「鬧到全國版（面）」。

羅跟朋友聊天強調「鬧到全國版」。（圖／摘自羅臉書）

(中時新聞網)