大腸癌高居台灣十大癌症之首10年以上，連「黑豹」男星查德威克鮑斯曼年僅43歲也因大腸癌逝世，震驚全球影迷。預防大腸癌除了調整生活型態、飲食習慣以及定期健檢外，美國研究調查發現，攝取「穀氨酸」較多的人，罹患大腸癌的機率少42%，有助抑制息肉形成，「穀氨酸」在昆布及冬菇中含量最多，可透過煮湯的方式，獲得最多營養素。

據《香港01》報導，美國癌症協會醫學雜誌中一項長達20年的研究發現，攝取「穀氨酸」較多的人，罹患大腸癌的機率減少了42%，日本帝京大學醫學部外科學講座教授福島亮治醫生指出，因為「穀氨酸」有助於抑制大腸息肉形成，達到預防大腸癌的效果。

福島亮治表示，「穀氨酸」是一種胺基酸，使味覺感受到鮮味及美味的成分，在肉、番茄、芝士、蔬菜中都有「穀氨酸」，特別是昆布、冬菇中的含量特別多，有日本報導指出，一名48歲餐館主廚每天喝昆布湯，體檢結果顯示大腸裡只有一顆小息肉，比一般50至60歲平均有7顆息肉相比，他的大腸狀態被醫護人員讚完美，而乾冬菇比昆布的穀氨酸含量更高，每毫升有602微克，比昆布湯每毫升71微克高出近8倍。以下是昆布及冬菇熬湯能保留最多「穀氨酸」的熬湯方法：

●昆布柴魚湯

材料：昆布60克、柴魚片100克、水3.6公升

作法：

1.將昆布放入水中，以60度水溫煮1小時。

2.將昆布夾出，避免產生黏性物質，接著將水加熱到85度，放入柴魚片。

3.柴魚片沉到湯底後過濾撈出，放置10分鐘即完成。

●冬菇湯

材料：10個乾冬菇、水

作法：

1.把10個乾冬菇放保鮮袋，加水封好放入冰箱冷藏10小時。

2.將袋子裡的冬菇及冬菇水放入鍋中一起煮即完成。

3.可加入味噌、白蘿蔔條，味道更好。

(中時新聞網)