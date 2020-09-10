繼大陸製口罩混充實品制口罩，經濟部也查獲有廠商進口大陸製口罩混充台灣製口罩在市面販賣情事，經濟部官員指出，本周查獲一家口罩廠自大陸進口口罩，再包裝成「MIT」醫用口罩在市面販售，目前已移送彰化地檢署，將待地檢署偵查完畢再統一公開對外發布訊息。

自六月進口大陸口罩數量爆增，目前已知有部份充當實名制口罩，也有在市面販賣，官員指出，大陸進口口罩可以在市面合法販賣，但是如果假冒台灣製，就涉及標示不實問題，將會依法查處。

(旺報 )