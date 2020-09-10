查獲MIC口罩假冒MIT 送地檢署 11:192020/09/10 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼大陸製口罩混充實品制口罩，經濟部也查獲有廠商進口大陸製口罩混充台灣製口罩在市面販賣情事，經濟部官員指出，本周查獲一家口罩廠自大陸進口口罩，再包裝成「MIT」醫用口罩在市面販售，目前已移送彰化地檢署，將待地檢署偵查完畢再統一公開對外發布訊息。 自六月進口大陸口罩數量爆增，目前已知有部份充當實名制口罩，也有在市面販賣，官員指出，大陸進口口罩可以在市面合法販賣，但是如果假冒台灣製，就涉及標示不實問題，將會依法查處。 (旺報 ) #口罩 #大陸 #MIT #地檢署 #販賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防陸製口罩混充 MIT鋼印17日上路 17:072020/09/10 生活 查獲非醫療口罩冒充醫療口罩 13:102020/09/10 生活 罕見 大城鄉長鄉代主席索賄收押 04:102020/09/10 社會新聞 豪品公司陸製口罩假冒MIT 指揮中心：未發現混充實名制口罩 14:152020/09/10 生活 防陸製醫用口罩混充 MIT鋼印17日正式上路 15:362020/09/10 生活 醫用口罩遭冒充 食藥署坦言「從未稽查」 17:022020/09/10 生活 加利員工月加班100小時 恐遭罰百萬 04:102020/09/10 財經焦點 越南回歸低風險 港列中低風險 04:102020/09/10 生活新聞 筆下英雄成狗熊 04:102020/09/10 時論廣場 口罩國家隊又被查 政院：豪品尚未查獲流入實名制通路 14:102020/09/10 政治 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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