特斯拉（Tesla）未納入標準普爾500指數，投資人失望拋售持股，周二（8日）股價暴跌21％，但周三隨即報復性強彈逾10%。從以往歷史走勢來看，只要特斯拉一天重挫超過10%，之後三個月內平均漲幅可望達到45%。

財經網站霸榮（Barron's）9日報導，從歷年行情統計，2010年特斯拉掛牌以來，股價單日暴跌逾10%的次數只有19次，接下來三個月內，平均漲幅高達45%。但值得留意的是，這項統計除了樣本數偏少外，只觀察三個月後股價表現，並未考慮導致股價重挫的原因。

特斯拉2010年以每股17美元掛牌，以最新股票分割後來換算，每股約3.4美元，以近日超過300美元股價估算已飆漲100倍。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi雖然看好電動車前景，也認為特斯拉的品牌、通路具有優勢，但目前股價估值卻令人擔憂，他只把特斯拉目標價定在180美元，投資評級為「賣出」。

投資研究公司New Constructs執行長David Trainer表示，特斯拉可能是華爾街最危險的股票，因為該公司基本面無法支撐如此高的股價和估值，他認為，特斯拉股票真正價值更接近50美元，而不是500美元。

特斯拉8日股價大跌21％，背後原因除了未納入標普成分股外，還有外部最大股東拋售，以及高達50億美元的新股發售計畫等。不過周三股價暴力反彈10.92%（或36美元），收在366.28美元。

(中時新聞網)