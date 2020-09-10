根據路透統計，拉丁美洲新冠病毒累計死亡人數於9日（周三）突破30萬人，顯示這個病毒肆虐最嚴重的南美大陸疫情未見緩和，依舊相當嚴峻。

拉丁美洲以巴西為重災區，周三該國新增1,075人因病毒喪命，這使累計已有12萬8,539人死亡，為拉美疫情最慘重的國家。

除了巴西之外，其他染疫人數最高的國家包括墨西哥、祕魯、哥倫比亞。截至周二為止，過去7天拉美每日染疫死亡人數平均達2,811人。

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