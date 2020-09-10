拉美疫情仍嚴峻 累計死亡人數破30萬 11:192020/09/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據路透統計，拉丁美洲新冠病毒累計死亡人數於9日（周三）突破30萬人，顯示這個病毒肆虐最嚴重的南美大陸疫情未見緩和，依舊相當嚴峻。 拉丁美洲以巴西為重災區，周三該國新增1,075人因病毒喪命，這使累計已有12萬8,539人死亡，為拉美疫情最慘重的國家。 除了巴西之外，其他染疫人數最高的國家包括墨西哥、祕魯、哥倫比亞。截至周二為止，過去7天拉美每日染疫死亡人數平均達2,811人。 (工商 ) #死亡人數 #拉美 #疫情 #嚴峻 #國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神達8月營收 年增逾四成 04:102020/09/10 證券．權證 《國際社會》新冠疫情仍嚴竣 全球死亡病例破90萬人 11:252020/09/10 財經 疫情趨緩高階載板需求增 由田8月營收創歷年同期新高 16:502020/09/10 財經 陸港觀盤－中國經濟回升 惟美大選不確定性仍存 04:102020/09/10 全球財經 《電子通路》安馳8月營收年增月減 看好疫情催升高速傳輸需求 15:062020/09/10 財經 CNN分析：蔡總統將疫情視為台灣可能轉捩點 07:352020/09/10 國際 越南回歸低風險 港列中低風險 04:102020/09/10 生活新聞 印度新增9.5萬人染疫 再破全球單日最高紀錄 16:442020/09/10 國際 陸專家憂秋冬疫情 籲具危機意識 04:102020/09/10 話題觀察 IMF：疫情還久 全球經濟到明年底蒸發355兆 12:432020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。