台灣動漫創作展7月4日在中山區花博公園舉行，自稱coser的李姓休學女大生在活動中掀裙裸露下體讓人拍照，照片在網路社群瘋傳引發網友熱議，台北地檢署偵查後，10日依妨害風化罪起訴李女。

警方調查，李女當天穿著水手服、戴假髮，在主辦場地上自行用手掀開裙子，露出沒穿內褲的下體讓人拍攝，不過，李女並不是受主辦單位邀請，而是自行參加動漫祭。

案發後警方認為，李女行為可能涉犯妨害風化罪及違反《社會秩序維護法》，因民眾告發，所以移送北檢偵辦。

北檢認為李女涉犯公然猥褻的罪證明確將她起訴。

(中時 )