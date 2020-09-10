Coser露下體 李姓女大生妨害風化起訴 11:252020/09/10 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓休學女大生在台灣動漫創作展活動中掀裙裸露下體讓人拍照，北檢依妨害風化罪起訴。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣動漫創作展7月4日在中山區花博公園舉行，自稱coser的李姓休學女大生在活動中掀裙裸露下體讓人拍照，照片在網路社群瘋傳引發網友熱議，台北地檢署偵查後，10日依妨害風化罪起訴李女。 警方調查，李女當天穿著水手服、戴假髮，在主辦場地上自行用手掀開裙子，露出沒穿內褲的下體讓人拍攝，不過，李女並不是受主辦單位邀請，而是自行參加動漫祭。 案發後警方認為，李女行為可能涉犯妨害風化罪及違反《社會秩序維護法》，因民眾告發，所以移送北檢偵辦。 北檢認為李女涉犯公然猥褻的罪證明確將她起訴。 (中時 ) #妨害風化 #起訴 #下體 #Coser #妨害風化罪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 色冷氣工邀國中女談心 拉進公園女廁硬上摸胸指侵 09:192020/09/09 社會 毒蟲用藥嗨過頭 持安全帽砸破派出所大門遭起訴 10:552020/09/09 社會 假Coser動漫展「掀裙露黑森林」 女大生公然猥褻罪起訴 10:062020/09/10 社會 銅鑼灣書店潑漆案 3嫌妨害自由起訴 10:442020/09/10 社會 偷拔房東無線數據機SIM卡上網購物 女房客遭起訴 11:592020/09/09 社會 冷氣工醫院搭訕少女 騙進廁所吸奶 還逼看他狂尻 19:532020/09/09 社會 做一半突拔套想硬上 尋歡男遭按摩店老闆怒毆 14:522020/09/09 社會 蔡淑臻聽牌女配 怕上台凸槌被倒帶 04:102020/09/10 娛樂新聞 屏市代會前後任主席 涉貪遭訴 04:102020/09/09 地方新聞 美魔女不滿帶貓遭拒 竟脫光三點全露大鬧健身房 08:372020/09/10 社會 社會熱門新聞 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 竟脫光三點全露大鬧健身房 - 社會 嗆聲爸爸是警察 南投高中男傳性侵女同學2年 教育處回應了 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 爆料丁允恭是渣男 記者前女友慘被新聞圈封殺 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。