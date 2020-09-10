六福（2705）旅遊集團受惠暑期國旅需求暢旺，2020年8月合併營收續繳「雙升」佳績，以2.51億元續創近20月高點。展望後市，集團持續開發樂齡、藝創等潛力客群市場，推出各種特色住房專案及話題商品，加上中秋禮盒檔期業績挹注，預期將使營運表現有撐。

六福8月營收續繳佳績，昨（9）日在外資買超169張帶動下，股價已大漲6.32％提前反應。今（10）日開高後走揚1.62％至18.8元，創2012年4月初以來近8年半高點，惟隨後因賣壓出籠而翻黑走跌達2.16％，早盤維持近2％跌幅。

六福公布8月自結合併營收達2.51億元，月增5.71％、年增達13.24％，續創2018年12月底以來近20月高點。累計前8月合併營收10.34億元，雖仍年減27.95％、續處近25年同期低點，但衰退幅度較前7月35.49％持續收斂。

六福表示，8月營收再繳「雙升」佳績，主要受惠國內疫情趨緩，暑期國旅需求大爆發，六福村主題遊樂園推出「冰霧派對」備獲好評，配合觀光局推出19歲以下無限次免費入園的「致青春」安心旅遊補助專案助攻，使六福村暑期入園人次高達60萬。

而國旅需求暢旺亦使關西六福莊同步受惠，親子客群湧現帶動六福莊8月平均住房率亦達7成、假日幾乎滿房。至於仍受邊境管制影響的台北六福萬怡酒店，館內餐廳用餐人潮穩定，住房業務未再惡化，維持假日平均住房率5成、平日約近2成狀態。

此外，5月底熄燈的「起家厝」六福客棧，自6月29日起轉型作為防疫旅館，目前基於房況狀況提供200間客房。由於暑期返國人潮持續大量湧現，六福客棧8月仍全數滿房，亦挹注集團營運動能。

展望後市，雖然暑期旺季結束，六福旗下各據點仍持續開發樂齡、藝創等潛力客群市場，推出各種特色住房專案及話題商品，加上中秋禮盒檔期銷售業績挹注，預期均可望成為支撐營運表現的動力來源。

(時報資訊)