美股彈升，帶動台股今天開盤走高，重回到月線之上，不過，來5日均線及本周相對高點附近，呈現震盪走勢，預估成交金額在2300億元左右。

分析師指出，台股本周量能持續萎縮，雖然有面板股等零星點火，台幣也持續升值，但外資本周依舊站在賣方，買超力道不足，大盤整體而言維持一個區間震盪走勢。

美國科技類股重挫後反彈，但綜觀還是漲多後進入修正區間，近期亞股與台股因美股重挫而下跌，但跌勢相對有限，基本面並未有太大變化，只是高檔波動加劇，也造成投資人偏向觀望，量能持續下滑。

華為禁令將於9月中生效，又傳出美國禁止設備出口到大陸，衝擊大陸半導體產業，預料美中貿易戰在美國大選前仍是主軸之一，為干擾股市的不確定因素。不過，接下來蘋果宣布將於15日舉行線上新品發表會，整體手機產業無論蘋果或非蘋需求皆持續回升，加上後續即將進入美國的消費旺季，在多空因素夾雜下，預期在大選前，將持續震盪整理。

(時報資訊)