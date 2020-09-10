《證交所》威鋒電子9月14日上市審議 11:252020/09/10 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所9月14日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議威鋒電子(6756)申請股票上市案。 威鋒電子(6756)董事長為陳文琦，實收資本額6億元，主要產品：USB相關控制晶片研發及銷售，2019年稅前盈餘為2.82億元，每股稅後盈餘為4.05元；今年上半年稅前盈餘1.75億元，每股稅後盈餘2.61元。威鋒電子為威盛轉投資子公司，威盛(2388)持股比例為66.33％。 (時報資訊) #威盛 #威鋒電子 #稅前盈餘 #每股稅後盈餘 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》暑期進補 智冠、宇峻、歐買尬、橘子等8月營收續揚 17:052020/09/10 財經 證交所9/14審議威鋒電子上市案 11:062020/09/10 財經 《店頭市場》叡揚資訊通過上櫃審議 08:012020/09/10 財經 新北桃竹房市熱絡 8月契稅、土增稅大成長 04:102020/09/10 財經要聞 《興櫃股》汎德永業預計10月掛牌上市 H2成長動能強 14:322020/09/10 財經 《光電股》轉型發酵 華晶科H2審慎樂觀 17:052020/09/10 財經 《電子零件》訂單暢旺＋獲利強勁 外資按讚晶技 12:332020/09/10 財經 《半導體》台積電8月營收創高 Q3續拚新猷 14:152020/09/10 財經 《金融股》高雄銀H1獲利逆揚 飆近19年同期高 08:012020/09/10 財經 《國際產業》英國第四大超市Morrisons 上半年獲利大減25.3％ 15:062020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 不只Mac自研CPU 台積電5奈米搶蘋果驚人大單、月產能曝光 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。