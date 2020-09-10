台灣證券交易所9月14日將召開有價證券上市審議委員會會議，審議威鋒電子(6756)申請股票上市案。

威鋒電子(6756)董事長為陳文琦，實收資本額6億元，主要產品：USB相關控制晶片研發及銷售，2019年稅前盈餘為2.82億元，每股稅後盈餘為4.05元；今年上半年稅前盈餘1.75億元，每股稅後盈餘2.61元。威鋒電子為威盛轉投資子公司，威盛(2388)持股比例為66.33％。

(時報資訊)

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