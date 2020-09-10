代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，8月分數來到34.9分，比7月份略增0.5分，分數連六個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號已連續四個月站穩黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋供給、議價率與成交組數等三項分數上升，廣告批數、來人組數則持平，僅新成屋供給一項分數下挫。住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市復甦力道比預期來得強，民俗月的房市買氣依然很旺，以致於出現「鬼搶祭品、建商搶推案、民眾搶買房」的「三搶」狀況。

何世昌指出，房市復甦力道強勁，尤其投資、置產族群出手快狠準，不少建案在潛銷階段就已被買走泰半戶數。因為房子太好賣，建商控價態度愈發強勢，買方殺價空間持續縮小；假如趨勢不變的話，未來民眾想買到便宜房子的機會越來越渺茫了。

由於市場買氣高漲，讓建商信心滿滿，推案信心飆上高峰，8月預售屋推案量高達約8百億元，創下今年單月新高。新成屋因為有交屋、入厝，易受民俗月衝擊，新釋出的供給量降至3百多戶。從8月份推案來看，很明顯可以看到，先前業者積極買地布局興建商、廠辦，現在商、廠辦已經開始冒芽，推案量逐步成長。光是8月，北市廠辦推案量就逼近120億元。

在新建案市況方面，8月風向球追蹤的指標案平均來人組數走高至37.8組／週，比7月（34.7組／週）成長3.1組／週。隨著新案源源不斷推出，指標大案舉辦銷售活動頻率增加，建案人氣表現亮眼，指標案接待中心就連平日都有不少人看房。在買氣方面，8月風向球追蹤的指標案成交組數升至2.5組，較7月（2.2組）增加0.3組，成交組數與來人組數連袂創下今年新高。雖然房市人氣與買氣強強滾，建案若價格合理，銷售普遍沒有問題。

(時報資訊)