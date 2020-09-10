Google再度擴大在台投資規模，繼彰化與台南之後，雲林斗六也雀屏中選，日前大手筆購入位於「雲林科技工業區」內的六萬坪土地，可望成為Google在台灣的第三座資料中心。

台灣房屋集團趨勢中心統計Google「彰濱工業區線西區」、「台南科技工業園區」、「雲林科技工業區」三廠區，以及Google將遷駐的板橋遠東通訊園區企業總部，周邊宜居熱門生活圈的房市行情，其中彰濱工業區旁的線西區商圈，從2013年Google於設廠，房價從2013年每坪8.9萬元逐年爬升至2020年為15.7萬元，7年間漲幅高達76.4%，機能更成熟的和美商圈，單價則從11.6萬元上漲至16.6萬元，漲幅達43.1%。台南科工區周邊商圈年漲最高為5.8%，至於板橋Google總部附近的仁愛新村目前僅小漲1.5%左右。

張旭嵐指出，就業市場是否能帶動房市，關鍵在於聘用人力！板橋遠東通訊園區Google新總部辦公室落成後，上千名員工將於今年底陸續進駐，再加上今年新徵的數百名人力，周邊房市租售需求可望受帶動。尚在興建中的Google台南資料中心，座落於安南區的台南科技工業區，雖然尚未正式進駐，周邊生活圈房價已呈微幅上漲趨勢，安南區年漲5.8%，北區則是2.8%。

(時報資訊)