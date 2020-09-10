華爾街昨夜從連三跌中爬起，三大指數出現集體反彈，費半指數更大漲2.89%。另日本國內機械訂單數據出現優於預期表現，以及東京都即將解除新冠最高警示，消息穩定投資人信心。

周四日經225指數高開約182點，晨收漲119點或+0.52%，為23152點。東證一部指數漲10.8點或+0.68%，為1616點。兩指數皆從昨日一周半的低點走出。

在那斯達克確認了修正區間後，美股投資人開始回頭買進股價拉回的科技股，推進華爾街上揚。

追隨美國同業的上漲，日本科技和半導體股上漲，軟銀揮別連五日的收跌，周四暫時上揚0.8%。網路服務商樂天大漲7.5%，半導體製造商Screen控股上揚2.1%。

日本七月核心機械訂單數據表現佳，顯示企業資本支出將有正面成長。隨著該數據釋出，精密馬達製造商日本電產(Nidec)揚升2.8%。電子設備製造商安川電機(Yaskawa Electric)漲2.3%。

發那科(Fanuc)大漲3.06%，為東證前30大表現最好個股。

任天堂上漲1.9%。彭博報導，任天堂將Switch遊戲機的生產目標上調20%。

(時報資訊)