各國陸續解封，且居家需求持續攀升，家具廠—詩肯(6195)及客思達-KY(2936)營運也跟著回溫，其中詩肯8月合併營收2.12億元，年增66.32%，創下歷年同月新高；客思達-KY自結8月合併營收9.44億元，年減2.73%，但若以功能性貨幣來看，8月合併營收年成長3.92%，今天盤中詩肯股價走高，客思達-KY則在平盤附近游走。

渡過上半年營運困境，家具廠營運逐漸回穩，詩肯8月合併營收2.12億元，年增66.32%，為今年新冠肺炎疫情爆發後首次單月突破2億元大關，並創歷年同月新高，累計1到8月合併營收12.74億元，年增16.69%。

詩肯表示，8月營收連續4個月走高，反映台灣的零售市場已經走出疫情陰霾，且疫情對房市的影響已淡化，第2季以來交易量明顯成長，帶動家具市場更趨熱絡，進而推升公司營收成長。

截至8月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、52、7店，共136店，較7月再增加1店。

由於美國低貸款利率成本，疫情影響累積民眾購屋需求等，帶動美國近月房市交易熱絡，不僅7月新屋銷售較前一月成長13.9%，創2006年12月來增幅最高，7月成屋銷售亦明顯月增24.7%，創近14年來最強增漲表現，帶動美國家具市場銷售明顯回升。

客思達-KY自結8月合併營收9.44億元，年減2.73%，若以功能性貨幣表示，8月營收則較去年同期增加3.92%，累計1至8月合併營收為67.46億元，較去年同期減少14.6％，若以功能性貨幣表示，前8月營收較去年同期減少11.16%。

客思達-KY表示，美國房市交易需求提振，以及居家辦公、遠端教學需求，增添民眾購買家具意願增溫，有助於創造客思達-KY良好業務發展環境，客思達-KY切入全美超過8000家中小型實體家具零售商，Amazon、Wayfair知名電商平台，以及Top100大型零售商等全通路客戶布局，除電商客戶仍保持良好拉貨力道，隨著美國疫情解封亦同步帶動中小型實體家具零售商備貨回升，挹注整體營運良好銷售水準。

展望下半年，詩肯表示，政府下半年推出一系列振興消費措施，公司先前布局的行銷方案也明顯發酵，對消費者的買氣有相當大的刺激作用，加上今年農曆7月的傳統小月分散在8、9月，負面影響分散讓銷售維持一定的動能；除了台灣營運成長在預期之中，新加坡NOVA在當地政府宣布解封後，8月繳出超乎預期的表現，營收較去年同期倍增，推估原因是在歷經近2個月的封城措施後，民眾產生報復性消費所致，9月雖有農曆7月因素，但目前觀察接單仍平穩成長，看好第3季整體營運較第2季再進一步。

客思達-KY財務長潘敏行表示，原本第3季為傳統家具的淡季，但受到公司鼓勵居家工作及旅遊娛樂活動減少影響，今年反而有上升的趨勢，且高價位產品需求往中價位組裝型家具移動，一般業界覺得家具需求相對樂觀。

面對疫情改變民眾消費習慣，客思達-KY集團將持續完善新推出的手機應用程式－Coaster Fine Furniture APP，消費者可透過手機應用程式，依地圖指引找到販售Coaster家具之實體商店，享受由線上至線下Online to Offline流暢且一貫化的購物過程，另一方面，憑藉客思達-KY擁有透過EDI電子資料交換平台供貨服務，除可有效率縮短時程處理大型訂單，亦可透過電子平台彙整集團內部所有資料，包括全部訂單、產品、庫存等大量資訊，以有效提升集團內部營運效率，以期帶動整體營運效益，並展現未來良好營運動能。 此外，客思達-KY近期亦與美國Military Makeover實境節目合作，以「Coaster」自有品牌家具提供予美國退役軍人家庭，針對旗下擁有平價實用的Coaster Everyday、 強調舒適平衡的Coaster Essence、輕奢華設計的Coaster Elevations，以及聚焦睡眠寢具領域的Coaster Sleep系列進一步行銷宣傳，藉此讓消費者感受及理解客思達-KY家具之高貴不貴以及專注務實之經營精神。

(時報資訊)