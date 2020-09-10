根據路透社統計，全球新冠肺炎死亡病例已在周三突破90萬人，全球累計確診數超過2770萬人。

根據路透統計，過去兩周，全球平均每日有超過5,600人死於新冠肺炎。

美國仍是全球疫情最嚴重的國家，其累計確診數超過630萬人，累計死亡病例超過19萬人。巴西的死亡病例排名第二，自疫情爆發以來已有超過12.7萬人死於此疫病。印度排名第三，累計死亡患者逼近7.4萬人。

周一印度公布新增確診90,802人，創下單日新高，使其累計確診數突破430萬人，超越巴西成為全球確診數第二高的國家。目前這個全球人口第二大的國家，尚未出現疫情將到頂的跡象。巴西累計確診數超過410萬人，排名第三。

因墨西哥、秘魯、哥倫比亞、智利與厄瓜多的確診死亡人數居高不下，整個美洲仍占全球死亡病例的一半以上。目前拉丁美洲的死亡病例已經突破30萬人。

歐洲部分地區的確診數反彈，部分國家最近的新增確診數頻創單日新高，與春季疫情急升時的情況類似，顯示第二波疫情已經開始。英國上周末新增近3000例，創下5月來最急劇的增幅，迫使政府下令禁止超過6人以上的聚會，以防止疫情進一步擴散。英國的死亡病例達4萬1,594人，在全球排名第五。西班牙周一成為第一個確診數突破50萬人的歐洲國家，目前累計確診數為55.2萬人。

(時報資訊)