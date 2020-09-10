據美國商業雜誌富比士(Forbes)指出，目前約有23%的企業已將人工智能應用於處理和產品服務，至2022年，這個數字將增加80~90%。MarketingCharts亦已對全球中有千人以上員工的222間企業做調查（不分產業），約有80%一致認為在未來數年，AI在12個影響用戶體驗的最鉅的趨勢中居冠，遠超過如語音界面、自動化、物聯網等其他趨勢項目。富邦投信旗下的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金持續看好半導體及IC設計、光通訊及網路設備等相關產業前景。

AI(人工智能)已成為企業重視的產品服務，同時也是未來影響人類生活最鉅的趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達表示，上週四(9/3)起美股雖受漲多的科技股帶頭回檔，大幅下挫，然而著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期風險，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

徐翊達進一步分析，國際數據調研公司IDC表示，預計今年全球人工智能（AI）市場的收入將較2019年增長約12.3%。儘管由於新冠肺炎疫情大流行，今年AI的增長速度有所放緩，但市場對AI的投資恢復速度很快，2020年整體AI市場可能會看到1565億美元的收入。目前軟體技術的收入在AI整體市場中佔了約80%。在今年底前，其收入有望達到1204億美元。

而硬體方面，今年的收入則可能達到134億美元，同比增長10.3％，雖較去年33.4%顯著下降，但預計硬體部分在2021年將恢復強勁增長，同比增長可望達35.5%。據Insights.Daffodilsw調查表示，在AI所衍生的分類項中，又以圖像識別、演算法交易，以及效率數據為收益最佳的類別。

相關產業方面，徐翊達指出，市場認為未來半導體成長動能仍來自5G及HPC(高效能運算)。其中5G部分預期2021年基地台建置量上看80-120萬座外，伴隨而來的5G核心網路建置(包括SWITCH、伺服器、路由器及光模塊、光收發模組等)開始啟動，以及高速傳輸需求，加上5G手機已開始生產，其背後帶動的整個供應鏈生態，如被動元件、射頻元件、高階晶片、高乘載電池等都邁入高規格，另外加上中國三大電信商釋出補貼政策，帶動終端需求，5G及上述相關概念股皆大有可為。此外，目前國外晶片業者紛紛搶攻協同計算，布局高速互連介面，並已漸成產業生態系，高效能運算產業前景看俏。

(時報資訊)