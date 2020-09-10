國慶連假台鐵車票今日零時起開賣，台鐵局表示，截至上午9時止，總計完成8萬2101筆、14萬8299張訂票，訂票過程順利。

台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內，含訂票當天，至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於9月12日上午9時重新釋出供民眾訂票。

國慶疏運期間，台鐵自10月8日（四）起至10月12日（一），共5天期間，全線加開各級列車總計146班、加掛車廂399輛。

台鐵統計至9時車票預訂概況，東部幹線，往花蓮10月8日17時至9日15時以前、往台東10月8日9時至9日18時以前，長途自強號座位已售完；回程則是10月11日7時以後售完；西部幹線，往高雄10月8日15時至9日10時前，長途自強號座位已售完，回程則是10月11日11時以後售完；南迴線，高雄往台東，10月9日12時前長途自強號座位已售完，回程尚有座位。

另10月8、9、11日東線4班實名制列車，將於9月11日零時起開放 109 年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

(中時 )