您的「三倍券」花了沒？現在大聲告訴您，拿到振興券就是要這樣吃，台北福華大飯店即日起至10月31日推出振興2.0「相揪作夥呷台菜」餐飲活動，凡周一至周四午晚於蓬萊邨台菜餐廳，餐單筆消費滿3,000元並內含振興三倍券一張（不限面額），我們就加碼送蓬萊邨海鮮料理「蒜泥蒸龍蝦」一尾（重達500克，價值1,500元），直接現省1,500元，絕對幫您精打細算看緊荷包。

福華同時也推出「2、4、6人分享餐」，每位750元（加一成）餐飲滿額活動，以精選顧客排行榜上最熱銷的菜色，像是蓬萊邨招牌料理「嫩煎豬肝」味道滑嫩甘甜，收汁漂亮，醬香讓人意猶未盡，「腰果蝦仁」吃到肉質新鮮Q彈的蝦仁搭配清脆可口的腰果，保證一口接一口停不下來，「小魚炒莧菜」更是台灣家常菜，入口細緻清爽。

湯品則有「養生蘋果菇鍋」使用美白菇、杏鮑菇、珊瑚菇、新鮮香菇等六種菇類，放入熬煮6小時以上的雞高湯中，再加入少許去皮的三層肉、枸杞與蘋果乾，讓湯頭兼具菇類原味香氣與肉類鮮甜滋味，因符合現代人健康飲食趨勢，近年來一直頗受消費者青睞；或是「番茄肉醬排骨鍋」台灣典型酒家菜，早期特別風行於北投酒家。古早時期的作法是先熬製一大鍋排骨，等客人上門時再加入蕃茄、肉醬、青蒜、芹菜續燉，這道湯品耐煮味鮮，因而成了台菜中的代表料理。

蓬萊邨特別選用上好排骨、番茄與炒過的蒜苗、肉醬一同烹煮，一口咬下蕃茄在口中釋放酸甜味，熱湯下肚酸香甘甜，療癒無比，還有招牌手工麻糬通通吃的到。還有與台東鹿野的新鮮水果手作冰棒商家「春一枝商行」合作，堅持使用100％台灣新鮮水果及絕對手作無添加的高品質冰棒，讓大家飯後吃甜無負擔。此外，凡單筆消費滿1,000元皆可享一次復古戳戳樂，有手工杏仁豆腐、龜苓膏、洛神花茶及春一枝冰棒，只要消費滿額通通有獎吃得到。

如果最近手邊還有三倍券還沒使用完，趕緊呼朋引伴來蓬萊邨台菜餐廳吃起來，凡周一至周四單筆消費滿3,000元，內含振興三倍券一張（不限面額）即贈送蒜泥蒸龍蝦一尾，主廚精心挑選重達近500克的龍蝦，使用特製醬料、醬油、米酒和紅蔥頭調味，龍蝦整隻剖半，淋上炒好的蒜泥蒸煮芙蓉豆腐鋪底，結合蒜香及鮮甜的湯汁，龍蝦肉Q彈富嚼勁，鮮甜味美絕對超享受。想要品嚐絕對帶出縈繞記憶的道地台菜風味，只在台北福華蓬萊邨台菜餐廳。

(中時 )