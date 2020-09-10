蘋果(Apple)官方已確認將在台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 點舉辦發表會。準確預測本次發表會時間會在本周公布的外媒認為，本次發表會主角將是 Apple Watch Series 6 以及全新的 iPad Air 等新品，外界殷殷企盼的 iPhone 12 系列並不是焦點。那麼究竟眾所期待的 iPhone 12 系列會在哪時候登場？最終的可能日期現已曝光！

《CNET》網站報導，由於蘋果先前已在財報會議中確認，新一代 iPhone 將會比以往晚數週發表。再加上他們將會在 9 月 15 日(美國時間)舉辦一場發表會，要在同一個月內舉辦兩次發表會的可能性很低，因此 iPhone 12 系列選在 10 月發表可能性更高，而這一點也跟知名財經外媒的預測一致(iPhone 12系列要等到 10 月才發表)。

將在台灣時間 9 月 16 日凌晨 1 點舉辦的蘋果發表會，外界預期 iPhone 12 系列不會登場，主角應是 iPad Air 以及 Apple Watch Series 6 等新品。(摘自蘋果官網)

而由於美國將在 11 月 3 日進行總統選舉，相關新聞勢必會在 10 月中下旬密集醞釀，且吸引網友目光。所以如果蘋果選擇在 10 月下半月才舉辦發表會，新品資訊會很快被其他選舉新聞淹沒，相對不利。所以能留給蘋果選擇的時間點，並不多。《CNET》綜合蘋果過往習慣選擇周二、周三舉辦發表會的習慣，認為 10 月份只剩下 6日、7日、13日、14日這幾天可以選，而他們認為最終落在 13日、14日的可能性最高。

若假設蘋果在 10 月 13 日或 14 日舉辦 iPhone 12 系列的發表會，新品預計在發表後一周的週五，也就是 23 日上市。相比往年，新 iPhone 上市時間約莫晚了一個月。且除此之外，先前還有說法傳出蘋果將會分批開賣新機，如此一來等候特定款式 iPhone 12 的消費者，可能得發揮更強大的耐心。

不過就如同本週二蘋果宣布了將在 15 日舉辦發表會，若他們將在 10 月中旬左右舉辦發表會，最快預計在 9 月底蘋果就會正式公布，讓全球果粉、合作夥伴的心裡有個底，做好迎接 iPhone 12 系列到來的一切準備。

今年的 iPhone 12 系列特別值得一提的就是，將會首度支援 5G。台灣 5G 目前除了亞太電信之外，其他四家電信公司都已宣布開台。台灣之星開台之際，總經理賴弦五曾預測 iPhone 12 系列將會是帶動 5G 申辦潮的重要關鍵之一；再加上目前已公布 5G 資費的電信公司，早鳥促銷資費都以 10 月 31 日作為申辦最終期限。iPhone 12 系列在台上市會否真實拉抬 5G 申辦的氣勢，相信各界都相當期待。

(科技)