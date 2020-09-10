川普(Donald Trump)貿易戰不只針對中國，可說是環球無差別攻擊，但單邊主義、保護主義宛如七傷拳，傷人也傷己。由於美國對法國加徵關稅，法國精品集團LVMH(酩悅軒尼詩—路易威登)決定取消162億美國珠寶品牌Tiffany收購案，導致Tiffany收盤股價單日暴跌6.48%。

LVMH集團擁有75個精品品牌，去年底宣布以收購Tiffany，不僅是精品界史上最大金額併購案，也一度讓Tiffany股價上揚約30%，但LVMH昨開盤前宣布由於美國威脅對法國產品加徵關稅、法國政府介入，董事會決議取消原先11月完成收購協議，導致Tiffany盤前價雪崩式下跌，跌幅一度超過17%，最終跌幅也超過14%。

Tiffany開盤後微幅上漲，但盤中還是擋不住利空消息一路下跌，最終跌7.85美元。在該公司發表聲明已在德州提出訴訟、請求LVMH履行協約義務後，盤後稍微止血，股價微升1.79%。

雙方原協議在11月24日完成收購，Tiffany曾同意展延至12月31日，但LVMH聲明表示法國政府要求延至明年1月6日，以致他們取消協議，Tiffany則認為LVMH只是藉此手段違法試圖取消收購或進一步壓低價格。去年協議收購價格是每股約135美元，若以今日收盤價約114美元來看，此交易案LVMH收購價已溢價約25.2億美元。

(中時新聞網)