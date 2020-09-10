每年吸引上千人申請的滙豐(台灣)商業銀行「年輕銀行家培育計畫」近期已正式啟動報名，自即日起至2020年10月31日截止，預計招募10至15位傑出的金融新血，透過國際化且專業化的完整培育與實戰，為有志在國際舞台發揮的的在地青年人才提供最好的機會。

滙豐台灣連續三年獲得《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主」，連續十年獲得《天下雜誌》頒發「天下企業公民獎」，歡迎重視多元包容企業文化，認同永續發展，並對環球金融職涯懷抱理想的好手們踴躍報名，掌握加入最佳工作場所的機會。

對於有興趣參與短期實習培訓的在學生，滙豐台灣亦同步啟動「實習生培育計畫」報名，申請期限同樣為2020年10月31 日截止。歡迎對金融業有高度熱忱，將於2022年畢業的大學或研究所在學同學們報名，預先為自己規劃未來。

「實習生培育計畫」將於2021年7月進行為期8週的培訓，預計招募5-10位優秀在學實習生，實習生將實際接觸步調快速的金融環境，提早為成功的銀行職涯奠定良好的基礎。表現優異的實習生，更有機會直接成為2022年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。

滙豐(台灣)商業銀行人資長陳慧珠表示：「人才發展是滙豐重視的要點之一，我們深知，要為未來做好準備，須在同仁初入職場的階段就開始積極進行人才培育，因此我們持續推動年輕銀行家培育計畫與實習生培育計畫，期待能發掘潛力新秀並培養為公司未來經理人。每位年輕銀行家都會安排導師與夥伴，協助支持與引導其職涯發展，同時也有機會負責銀行重要的專案，培養領導能力，成為銀行不可或缺的人才。」

(中時 )