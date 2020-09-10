國民黨黃復興黨部主委臧幼俠撤換黃國園黨部主委于北辰引發風暴，新任黃國園黨部主委蔡忠誠，10日邀請媒體茶敘，他說，自己也是一周前才接到通知，也坦言這段時間黃國園黨部主委調整一事導致風風雨雨，大家有不一樣的解讀，在剛上任時有和于北辰談過，「知道他很委屈，我有鼓勵他」。

他說，知道黨員很憂心，上任後打了很多電話，因為人和才能政通，也希望上任後在桃園能和地方黨部有很好的聯繫，一些在媒體上的放話就到此為止，至於外界盛傳黃國園有多位幹部對此事感到不滿而辭職，他回應，目前黃國園有100多位幹部，目前只有6、7位因為生涯規畫選擇離開，而他們多是于前主委的同學，大家情義相挺是人之常情，這可以理解。

對於于北辰的解職原因，蔡忠誠也說，源起於就是黃復興7月動員黨員到立法院輪班抗議，由於抗議現場無人協調調度指揮，于北辰詢問臧幼俠如何處置，兩人發生口角，「大家不是小朋友沒辦法吵一吵就玩在一起」，慢慢衍生做法與想法上產生落差。

蔡忠誠強調，黨部主委是義務職、是志工，採一年一聘，時間到了做人事上的調整，這不叫「開除」，在用字上並不夠精準。至於國民黨主席江啟臣對此事表達不知情，他則說，在組織體系中必須要有報告，在過程中可能有誤解，也沒有所謂的「黨中有黨」，主席說不知情一事他則說不便評論。

(中時 )