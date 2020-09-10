血管阻塞是一種漸進式的慢性疾病，包括腦中風、心肌梗塞、血栓等心血管疾病，初期幾乎毫無症狀，醫師表示，其實血管阻塞70%以前是沒有症狀的，等到查覺時，通常都已經嚴重阻塞，甚至可能危及生命。

現代人常常因為工作忙碌，不僅吃得不健康、運動量也不足，不知不覺中加速血管老化與損壞程度。《Heho》健康網報導，根據醫界觀察，血管阻塞比率低於70%前是沒有症狀的，除了抽血檢測總膽固醇與三酸甘油酯，或是進行電腦斷層掃瞄之外，一般人幾乎很難查覺自己的血管狀況，下列4種簡易方法，一根手指就可以快速檢測血管堵塞沒。

一、用手指輕按腳掌正上方中間的血管：

除了手腕可以摸到脈搏，其實腳背也可以，位置就在腳背正中央最高點的動脈血管，如果感受不到脈搏跳動或是跳動極其微弱，代表可能有動脈血管堵塞問題。

二、檢查手背與腿部、腳背是否青筋暴露：

「青筋暴露」的筋其實是人體皮下的靜脈血管，當靜脈血液回流受阻、壓力升高時，青筋就會凸起，根據臨床研究，靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率是一般人的5.3倍，罹患肺栓塞、周邊動脈疾病的機率則分別是一般人的1.73倍與1.72倍。

三、緊握拳頭30秒，張開手看手掌顏色：

握拳30秒後，手掌皮膚會瞬間泛白，通常鬆開後3秒左右手掌可恢復正常膚色，但如果要花到5秒以上才能恢復原本膚色，代表血管彈性不佳，可能要留意是不是有動脈阻塞或硬化情形。

四、經常性的頭暈或頭痛：

當大腦中的血管阻塞時，很容易導致血流不順、腦部供血不足與缺氧等症狀，嚴重時還會引起腦出血、腦梗塞等重大疾病。其中，大腦缺氧非常容易出現頭暈和頭痛、注意力不集中等症狀，甚至會伴隨抽搐、昏迷等症狀。

(中時新聞網)